またしても転売が相次いだマクドナルドのハッピーセット「ポケモン」について、おまけの範囲を超えているとして、景品表示法違反にならないのかとの疑問の声がネット上で相次いでいる。日本マクドナルドでは、メルカリとともに転売対策を発表していたが、結果として転売を防ぐ内容ではなかった。同法の景品規制について、転売価格は考慮されるのかなどの点について、消費者庁の見解を聞いた。各フリマアプリに実効性のある対策を要