年金が主な収入源となる両親の支給額が2人合わせて月9万円ほどと聞くと、現役時代との収入の落差に戸惑い、「少ない」と不安に感じるのは当然のことかもしれません。では、ご相談者の両親が受け取っている「2人で9万円」という金額は、平均より少ないのでしょうか？ 国の資料を確認してみましょう。 公的年金の平均受給額 まず、公的年金の平均受給額を確認しましょう。厚生労働省の直近プレスリリースである「令和