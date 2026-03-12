◇ワールドベースボールクラシック1次ラウンドプールDドミニカ共和国7-5ベネズエラ（現地時間11日、マイアミ）侍ジャパンと準々決勝で対戦することになったのはベネズエラ。試合後の会見で、オマー・ロペス監督は日本戦の先発をレンジャー・スアレス投手にすると明言しました。スアレス投手は去年のプレーオフでフィラデルフィア･フィリーズとして戦い、大谷翔平選手を3打数無安打に抑えています。現在はレッドソックスに所属