「独島（トクド、日本名・竹島）最後の住民」だったキム・シンヨルさんが亡くなったことで、独島に住民登録を置く住民が一人もいなくなった。キムさんは慶尚北道浦項（キョンサンブクド・ポハン）にある娘の自宅で過ごしていたが、2日、老衰などのため88歳でこの世を去った。◇独島最後の住民が死去キムさんは「独島の里長」と呼ばれた夫の故キム・ソンドさん（2018年死去）とともに、1960年代後半から独島に入り、漁をしながら生