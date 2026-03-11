ハンバーガーの野菜といえば、やはりトマトが王道です。とはいえ、どれだけトマト好きでも「もういっそ丸ごと1個はさんじゃえ」とまでは、なかなか発想が飛ばないはずです。ところが、そんな常識を軽々と飛び越えてくるのがドムドムハンバーガー。数々の攻めたメニューで話題をさらってきた同チェーンが、またしてもインパクト抜群の商品を投入。3月20日より、大阪の一部店舗で「丸ごと！！トマトバーガー」の販売が始まります