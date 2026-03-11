トマトをまるごとドーン！！ドムドム、大阪3店で衝撃バーガー発売

ハンバーガーの野菜といえば、やはりトマトが王道です。とはいえ、どれだけトマト好きでも「もういっそ丸ごと1個はさんじゃえ」とまでは、なかなか発想が飛ばないはずです。

ところが、そんな常識を軽々と飛び越えてくるのがドムドムハンバーガー。数々の攻めたメニューで話題をさらってきた同チェーンが、またしてもインパクト抜群の商品を投入。3月20日より、大阪の一部店舗で「丸ごと！！トマトバーガー」の販売が始まります。

「丸ごと！！トマトバーガー」は日本郵便が作った「さやまる」というフルーツトマトを、商品名の通り“丸ごと”バンズに挟んだ衝撃の新商品。

かぶりつけば甘い果汁が溢れ出し、トマトのみずみずしさと酸味を感じることができる一品となっています。

テリヤキソースをまとったパティや、香ばしく焼き上げたベーコンとの相性も抜群。オリーブオイルとフレッシュバジルの爽やかさ、クリームチーズ、バルサミコソースが加わることで、味が決まります。

販売は3月20日からで、大阪にある千船駅店、吹田店、深井店の3店舗限定。価格は単品が950円（税込）、セットが1350円（税込）となっています。

また「丸ごと！！トマトバーガー」の発売に合わせ、「さやまる」をモチーフにした「とまぞう」のグッズも登場。ボールチェーンぬいぐるみとTシャツが、同じく3月20日からオンラインショップなどで販売開始となります。詳細は公式サイトで紹介されています。

