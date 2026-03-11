訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。ドイツのビジネスパーソンは、パートナーとの温泉旅にワクワクが止まらないようで…。ミュンヘンからやってきたサルバトーレさん。日本の大手製薬会社の現地法人「第一三共ヨーロッパ」で働いており、かれこれ日本には出張で１０回ほど訪れているが、大阪は初めて。今回はパートナーのエメーケさんに日