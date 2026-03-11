中東の地平に立ち込める暗雲が、ついに世界を揺るがす未曾有の事態へと発展した。米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事作戦は2月28日、最高指導者ハメネイ氏の死亡という衝撃的な結末をもたらした。【写真】暖かい日だまりの中…野生動物の穏やかな最期この事態を受け、両陣営の軍事的な応酬は激化の一途をたどり、攻撃の矛先は湾岸諸国にまで波及している。中東全域を飲み込む戦火の拡大は、エネルギー供給の生命線を握