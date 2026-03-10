【第105話-2】 公開期間：3月10日～3月23日 第105話-2を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、原作・蝸牛くも氏、キャラクター原案・神奈月昇氏、作画・黒瀬浩介氏のダークファンタジー「ゴブリンスレイヤー」の第105話-2をガンガンONLINEに公開した。公開期間は3月23日まで。 第105話-2では、城を出奔した王妹がゴブリンに誘拐される。ゴブリ