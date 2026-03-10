王妹がゴブリンに拉致され――。王は「ゴブリンスレイヤー」の第105話-2を公開
【第105話-2】 公開期間：3月10日～3月23日
スクウェア・エニックスは、原作・蝸牛くも氏、キャラクター原案・神奈月昇氏、作画・黒瀬浩介氏のダークファンタジー「ゴブリンスレイヤー」の第105話-2をガンガンONLINEに公開した。公開期間は3月23日まで。
第105話-2では、城を出奔した王妹がゴブリンに誘拐される。ゴブリンスレイヤーたちが救出に動き出す中、王は勇者を呼んで別の問題を論じていた。
現在アプリ版ガンガンONLINEでは第106話と第107話の先行公開が行なわれている。購読にはそれぞれコイン、チケットやボーナスコインが必要となる
