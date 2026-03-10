大分市の幼稚園児が10日、フィジー人留学生の高校生とラグビーで交流し、園庭には元気な声が響きました。 【写真を見る】園児とフィジー人留学生がラグビー交流リフトアップに歓声大分 大分市の城南幼稚園を訪れたのは、大分東明高校ラグビー部のフィジー人留学生5人です。この教室は、競技の普及と国際交流のために開いています。参加した年中クラス20人のほとんどがラグビー初