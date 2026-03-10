15日、中山競馬場で第75回（GII、芝1800m）が開催。ホープフルS3着アスクエジンバラ、ひいらぎ賞の勝ち馬で2戦2勝クレパスキュラー、東スポ杯5着でセントポーリア賞の勝ち馬ラストスマイル、シンザン記念2着のサウンドムーブなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■唯一複数勝利の共同通信杯は「黄信号」 皐月賞トライアル第2弾