WBCで韓国が1次ラウンド突破ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で3か国が並んだが、「失点率の差」により2位となり4大会ぶりの1次ラウンド突破。準々決勝に進出した。突破条件の「5点差」を巡り、試合中に「敗退」と「突破」が二転三転する超劇的な展開。ネット上では韓国ファンも歓喜の声をあげた。1試合を残し3勝0敗の日本の1位通過は決