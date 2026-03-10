WBCで韓国が1次ラウンド突破

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で3か国が並んだが、「失点率の差」により2位となり4大会ぶりの1次ラウンド突破。準々決勝に進出した。突破条件の「5点差」を巡り、試合中に「敗退」と「突破」が二転三転する超劇的な展開。ネット上では韓国ファンも歓喜の声をあげた。

1試合を残し3勝0敗の日本の1位通過は決定済で、韓国、豪州、台湾に2位通過の可能性が残される状況。韓国はこの試合、9回決着の場合は「2失点以内かつ5点差以上の勝利」という難しい突破条件を突き付けられた。しかもキム・ヘソン内野手（ドジャース）が前日の台湾戦で左手の指を負傷し、スタメン落ち。不振の韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手も外して臨んだ。

2回に5番ムン・ボギョンが2号2ランを2点を先制。3回に3番イ・ジョンフ、5番ムン・ボギョンそれぞれのタイムリー二塁打で4-0に。この時点で、まだ「敗退」の状況。5回にムン・ボギョンにタイムリーが飛び出し、初めて「突破」の条件をクリア。しかし、6回に3番手ソ・ヒュンジョンが被弾。5-1で4点差となり、わずか5分で再び「敗退」に転落したが、激動の展開は終わらない。

その裏に1番キム・ドヨンのタイムリーで1点を追加。6-1とし、またも「突破」に。「5-0」からわずか20分の出来事だった。8回にタイムリーを打たれ、6-2で「敗退」に。ところが、最後の9回表に1点を奪い「突破」に。裏をしのいで7-2の5点差で勝利した。勝利の瞬間、ナインはグラブを放り投げ、まるで優勝したかのような大喜び。なかには涙で立ち上がれない選手もいた。ベンチ裏の通路でも雄たけびが響いた。

この日は3失点した時点で敗退濃厚になる厳しい状況。しかも5点以上の差をつけなければならないという厳しい状況だった。1得点足りなくても、1失点多くてもアウトという状況でのギリギリ突破。ネット上の韓国ファンもお祭り騒ぎになった。

「17年ぶり8強って涙が止まらないよ」

「野球ってほんまドーパミン出まくりで面白い」

「マジで、これドラマにしてもボロクソに叩かれる脚本だよ！」

「これぞ本当のドラマ、奇跡！」

「今日の野球はドーパミン爆発だね」

「日本ありがとう。決勝で会おうぜ」

「皆まだ泣いちゃダメ！ 分かるけど笑」

韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退中だった。日本戦は今大会を含め、引き分けを挟んで11連敗と長く低迷。今大会は決勝トーナメントの地、マイアミに行くことを目標に得点の際には「飛行機ポーズ」を披露。壮絶なサバイバルに生き残り、念願の準々決勝進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）