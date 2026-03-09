2026年3月、ニデック（旧・日本電産）の第三者委員会による調査報告書が公表された。総勢約200人の専門家が半年以上かけてまとめたこの報告書は、「不適切な会計処理」ではなく、まっすぐに「会計不正」と言い切っている。そして、報告書にはこう記された。「最も責めを負うべきなのは永守氏である」。200ページ超の報告書をもとに、日本のモノづくりを牽引してきたカリスマの、もう一つの顔に迫る。（公認会計士白井敬祐）「会