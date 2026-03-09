CHiCO with HoneyWorks¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö·¯¤Î¤»¤¤¤Ç°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ4·î14Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÇÛ¿®¤Î»öÁ°Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢CHiCO with HoneyWorks¤Ï3·î25Æü¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð