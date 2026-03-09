CHiCO with HoneyWorks、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ担当決定
CHiCO with HoneyWorksが、2026年4月より放送開始となるTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマを担当することを発表した。
楽曲タイトルは「君のせいで愛してる」に決定し、アニメの初回放送に先駆けて4月14日0時より配信リリースされることも発表された。現在、各音楽配信サービスではサブスクリプション配信の事前予約の受付もスタートしている。
なお、CHiCO with HoneyWorksは3月25日に初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』のリリースを控えている。
◾️「君のせいで愛してる」
2026年4月14日（火）リリース
▼事前予約受付中
※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ
◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』
▼放送情報
2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！
TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜
MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜
BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜
※放送日時は変更になる場合がございます。
▼原作
堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)
▼公式サイト/SNS
アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com
公式X：https://x.com/aishiterugame
◾️『i Best -Singles Collection-』
2026年3月25日（水）発売
購入：https://cwhw.lnk.to/E8H84X
○初回生産限定盤[2CD＋Blu-ray＋Goods]
価格：7,000円（税込）
品番：SMCL 981〜984
仕様＆グッズ内容：
・7インチサイズ
・特製ケース
・オリジナルアクリルスタンド
ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！
・ジャケットイラストカードセット 全25種
CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。
○通常盤[2CD]
価格：3,500円（税込）
品番：SMCL 985〜986
＜収録内容＞
[CD]
Disc1
01.世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞
02.アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞
03.プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞
04.恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞
05.カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞
06.ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞
07.今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞
08.ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞
09.ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞
10.ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞
11.ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞
12.ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞
13.乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞
Disc2
01.決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞
02.鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞
03.醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞
04.冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞
05.我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞
06.LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞
07.ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞
08.ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞
09.くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞
10.戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞
11.STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲
12.ハートの本音 *新曲
[Blu-ray]
Music Clip Collection
世界は恋に落ちている
アイのシナリオ
プライド革命
恋色に咲け
カヌレ
ウルフ
今日もサクラ舞う暁に
ツインズ
ノスタルジックレインフォール
ヒカリ証明論
ミスター・ダーリン
ギミギミコール
乙女どもよ。
決戦スピリット
鬼ノ森
醜い生き物
冒険のVLOG
我武者羅
ビビっとラブ
ヒミツ恋ゴコロ
くすぐったい。
戦場の華
◆@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定
「i BEST -Singles Collection-」の@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定。デザインは後日公開。「スライドアクリルキーホルダー」はグッズ付きセットでのみお買い求めいただけますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！ ＠Loppi・HMV限定セットは、HMV&BOOKS online、ローソン店頭のLoppi端末、および全国のHMV店舗にてご購入いただけます。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約下さい！
▼ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』@Loppi・HMV限定グッズセット
【初回生産限定盤】＜早期予約特典付＞（2CD+BD+GOODS）＋スライドアクリルキーホルダー
【通常盤】＜早期予約特典付＞（2CD）＋スライドアクリルキーホルダー
購入：https://www.hmv.co.jp/news/article/260115129/
◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）＞
2026年
7月3日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI
7月5日（日）北海道・PENNY LANE24
7月18日（土）香川・高松festhalle
7月19日（日）福岡・福岡DRUM LOGOS
7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside
8月1日（土）宮城・仙台Rensa
8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
8月22日（土）石川・REDSUN
8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya
詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw
