【モデルプレス＝2026/03/09】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が3月7日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸との2ショットを投稿した。【写真】「オオカミくん」交際公表話題のカップル「尊すぎる」貴重な密着ショット◆“きゃすたい”、密着2ショット公開辻は「中々写真