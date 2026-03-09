千葉・茂原市の住宅で、娘の顔を水に沈めて殺害した疑いで母親が逮捕された。斎藤千栄子容疑者（58）は8日、茂原市の自宅で、水を入れたケースに娘の加奈さん（29）の頭を押さえつけて殺害した疑いが持たれている。加奈さんは重度の障害があり寝たきりの状態で、斎藤容疑者は「自分も死ぬつもりだった」と話し、容疑を認めているという。