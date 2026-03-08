シンママとなった元国民的アイドルが、産後から続く深刻な尿もれの悩みを赤裸々に告白した。

【映像】尿もれを告白…シンママになった元国民的アイドル

3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』では、女性の約81.8%が経験しているという尿もれをテーマに、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらが建前なしのトークを繰り広げた。番組内では、産前産後の身体の変化や、日常生活に支障をきたすリアルな実体験について、専門医を交えた議論が展開された。

ゲストの欅坂46の元メンバー・今泉佑唯（27）は、妊娠8ヶ月頃から尿もれが始まったと明かし、「久しぶりに会う友達を見て『わーっ！』て走って行こうとしたら、笑いながら出ちゃって」と当時の状況を回想。その様子を自ら「嬉ションしたみたい」と例え、ワンちゃんのような状態になってしまったと苦笑いを見せた。さらに、出産から時間が経過した現在も「いまだに治らない」と、継続的な悩みを抱えていることを打ち明けた。

これに対し、婦人科形成外科医の櫻井夏子先生は、妊娠による重みや出産時のダメージで、内臓を支える骨盤底筋や尿道周りの組織が緩むことが原因であると解説した。

番組後半では、アプリと連動して締め付けを数値化する最新の「膣トレグッズ」や、超音波で引き締める「膣ハイフ」などの解決策も紹介された。今泉は「まだ若いのに尿もれして……と思われるんじゃないかと思って、なかなか言えなかった」と、若さゆえの葛藤があったことを吐露。しかし、専門的な解決策やトレーニング法があることを知り、「変えられるっていうのを知らなかったから、病院に行ってみたい」と、前向きな姿勢を見せた。最後は、MC陣と共に「みんな言えないだけで悩んでいる」と、同じ悩みを持つ女性たちへ共感のメッセージを送った。