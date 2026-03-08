8日、イスラエルの空爆で破壊されたレバノン南部の家を調べる人たち。（AP＝共同）【エルサレム、カイロ共同】レバノンの国営通信は8日、イスラエル軍がレバノン南部を攻撃し、19人が死亡したと伝えた。親イラン民兵組織ヒズボラとの交戦が始まった2日以降のレバノン側死者は300人を超えた。イラン攻撃を続けるイスラエル軍は、軍事、財政両面でイランの支援を受けてきたヒズボラの掃討作戦も強化している。クウェート軍は8日