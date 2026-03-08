ラグで気持ちよくお昼寝中の猫ちゃんのもとに、ロボット掃除機がやってきて…？ふたりの静かな攻防に笑いが止まらないと、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2535万再生を突破し、「ちょっと乗り上げてる笑」「しっぽ轢かれても怒らない。もう同志ですね笑」といった声があがりました。 【動画：お昼寝中の猫→『ロボット掃除機』が近づいてくると…まさかの光景】 気持ちよさそうにお昼寝♡ Ins