8日夜、行われるWBCの1次ラウンド、日本対オーストラリア戦は、天皇陛下だけでなく皇后さまと愛子さまも観戦されると宮内庁が発表しました。宮内庁によりますと8日、東京ドームで行われるWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの1次ラウンド、日本対オーストラリアの試合は当初発表されていた天皇陛下に加え、皇后さまと長女・愛子さまも観戦されることになりました。皇后さまはWBCの試合を天皇陛下と共に2006年の日本対韓国戦