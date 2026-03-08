侍ジャパンがWBC(ワールドベースボールクラシック)で連勝で勢いにのっていますが、最後の締めでいつも選手らはわちゃわちゃとしています。連日多くのファンが東京ドームへ赴き侍ジャパンを全力応援。それに応えるように初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は13-0大勝、韓国戦は手に汗握る展開を乗り越え8-6と連勝しています。試合後には応援してくれたファンへお礼の挨拶をしますが、その際に代表選手が前に出てお辞儀してそれに続き全