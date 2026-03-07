2026年３月７日に開催されたJ１百年構想リーグで、FC東京が横浜F・マリノスに３−０と快勝。ハイライトのひとつが、１−０で迎えた16分のシーンだ。左サイドからのカットインでエリア内に侵入した佐藤龍之介がマーカーを気にせず、右足でシュート。コンパクトな振りから放たれた一撃は相手の股を抜けてネットを揺らした。そのゴールについて、彼は次のようにコメントしている。「（佐藤恵允から）良いパスが来たので、ニアでも