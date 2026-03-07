「ONE PIECE」ナミ役のラッドさんが始球式登場第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCが6日、東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」がチャイニーズ・タイペイを13-0で下した。大谷翔平投手（ドジャース）らが躍動したこの試合前に行われた始球式に、世界的ヒットを記録している実写版「ONE PIECE」のキャスト陣が登場。中でも「ナミ」役を演じた米女優の美貌に、SNS上のファンから「美人