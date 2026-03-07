時は動き出す…！ついにこの日がやってまいりました。メンテナンス期間を終えた羽生結弦氏との再会の時が。きっと何かがあるだろうとだいぶ前から宿を抑え、招集に備えていたこの週末、待望の、望まれる通りの、「notte stellata 2026」開催を迎えることができました。忘れてはいけない日が忘れ得ぬ日になり、やがて一年のなかでもひときわ訪れを待つ日になる、それもまた15年の時とともに過ごした復興なのかなと思います。大いに