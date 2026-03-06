WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦する。大谷翔平投手（ドジャース）が「1番・DH」で出場し、ついに幕を開ける世界一決戦。中継する「Netflix」の中継に登場した超大物2人に視聴者も騒然となっている。それは俳優の渡辺謙と二宮和也。今大会は渡辺が大会アンバサダー、二宮がスペシャルサポーターを務める