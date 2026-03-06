WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦する。大谷翔平投手（ドジャース）が「1番・DH」で出場し、ついに幕を開ける世界一決戦。中継する「Netflix」の中継に登場した超大物2人に視聴者も騒然となっている。

それは俳優の渡辺謙と二宮和也。今大会は渡辺が大会アンバサダー、二宮がスペシャルサポーターを務める。中継開始15秒でタイトル画面から切り替わると、ゲストの原辰徳氏、中田翔氏というWBCを知る2人とともに映った。グラウンドレベルのベンチ脇に立って番組を進行し、試合の見どころなどを伝えた。

X上には「ニノと渡辺謙って絶対地上波じゃ無理だったな」「当たり前みたいにニノと渡辺謙がいるの凄いな 日本戦全試合おるんか？」「いきなりニノと渡辺謙で焦る笑」「ネトフリ凄いな」「ニノ、渡辺謙、原辰徳、中田翔！えぐいなwww」「ネトフリマネーで渡辺謙呼んでて草」「絵力すごいな」など驚く声が続々と上がった。



