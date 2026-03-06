3月に入り、スギ花粉の飛散がピークを迎えています。明日7日(土)は仙台や東京で花粉の飛散量は抑えられますが、明後日8日(日)以降は仙台や東京、名古屋、福岡など連日のように「極めて多い」予想です。マスクやメガネなど万全の対策でお過ごしください。スギ花粉飛散ピーク連日「極めて多い」予想3月に入り、九州から東北にかけて、広い範囲でスギ花粉の飛散がピークを迎えています。今年(2026年)春の花粉飛散量は、西日本では、