テスラが米国などで提供している自動運転機能「フルセルフドライビング（FSD）」について、日本でも2026年内に市販モデルへの実装を目指す考えを明らかにした。東京都内でのテスト走行への同乗からは、実用性の高さと“課題”、そして実装への道筋が見えてきた。