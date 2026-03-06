◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国11−4チェコ（2026年3月5日東京D）共に韓国出身の母を持つウィットコム、ジョーンズのメジャーリーガーコンビが大暴れだ。アストロズ所属の6番ウィットコムは3回に左越えソロ、5回も左翼に2ランを叩き込む2打席連発に「このユニホームを着ることは非常に大きなこと。興奮した」。8回にはタイガースで昨季7本塁打の2番ジョーンズがダメ押しソロを左中間席に運んだ。初回に満塁弾を放った文保