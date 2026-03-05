男性５人組ヒップホップグループ・ＤＯＢＥＲＭＡＮＩＮＦＩＮＩＴＹのＫＡＺＵＫＩ（３４）が５日、インスタグラムのストーリーで結婚を発表した。ＫＡＺＵＫＩは「個人的な報告で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と報告。「同時に新しい命を授かっています」と、妻が妊娠していることも明かした。「まだまだ未熟ではありますが、家庭を持ち、男としてもアーティストとしても成