タレントのイモトアヤコ（４０）が、４日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後９時）に出演。新築の一戸建てを購入した後の結婚生活を明かした。イモトは２０１９年１１月、「イッテＱ１」番組内で同番組ディレクターとの結婚を発表した。番組でイモトは「結婚を機に新築の一戸建てを買った。２０年いろんなことを頑張ってきて買った」と告白。さらに、「念願だった壁一面の本棚やクローゼットを、知り合いのＤＩ