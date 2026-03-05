ニッポン放送東島衣里アナウンサー（35）が5日、結婚し、同局から発表された。お相手は同い年の会社員。東島アナは「素朴なタイプ。ムーミンに似ていて、ずっと笑顔の穏やかな方」と話しているという。昨年の春に共通の知人の紹介で知り合い、男性が東島アナに一目ぼれ。翌週には初デートのアプローチを受けたという。7月に交際をスタート。10月にディナーをともにした際、デザートプレートに「これからもずっと一緒にいてください