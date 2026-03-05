WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。今大会初めて配信するNetflixに既視感を覚える視聴者が目立った。というのも、制作は日本テレビが協力しているから。実況は日本テレビのアナウンサーが務め、テロップなど、普段プロ野球を中継している日本テレビの雰囲気と変わらない。視聴者も安心している様子で、X