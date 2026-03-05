WBC開幕戦、心配されたNetflixの初中継なのに…既視感が相次ぐワケ「想像を超えるレベルで普段の…」
WBCが東京ドームで開幕
野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。今大会初めて配信するNetflixに既視感を覚える視聴者が目立った。
というのも、制作は日本テレビが協力しているから。実況は日本テレビのアナウンサーが務め、テロップなど、普段プロ野球を中継している日本テレビの雰囲気と変わらない。視聴者も安心している様子で、X上にはさまざまな声が寄せられている。
「ネトフリのWBC配信、そっくりそのまま日テレ仕様じゃん」
「スコアも字幕もがほぼ日テレ仕様で安定してるなー。巨人ファンだからなおさら」
「テロップが日テレのフォーマットすぎる」
「ネトフリで見てるけどなんか映像が日テレ要素強めすぎて草」
「NetflixでWBC見てみたけど、テロップ類がめっちゃ日テレやんwww」
「実況も日テレアナだし、東京ドームだし、Netflixのロゴがなければ日テレG+見てる気分になる」
「テロップが想像をはるかに超えるレベルで普段の日テレ」
「ある意味安心なのか」
「実況も村山アナだしただのG+なんよ」
初めてNetflixがWBCを配信することを受け、大会前には中継のクオリティを心配する声もあったが、日本テレビの“職人集団”の協力もあり、現在のところは概ね好評のようだ。
（THE ANSWER編集部）