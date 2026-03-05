G大阪MF名和田我空がACL2で値千金の同点ゴールガンバ大阪は3月4日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準々決勝第1戦でタイ1部ラーチャブリーと対戦して、1-1で引き分けた。先制を許したが、MF名和田我空の同点ゴールで追いついた。高卒2年目の活躍が「素晴らしいシュートまでの動き」など注目を集めている。試合は0-1で迎えた後半39分、FWデニス・ヒュメットが右へ展開して攻撃を開始。ボールを受けたDF岸本武流は右サイドを駆