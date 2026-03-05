G大阪MF名和田我空がACL2で値千金の同点ゴール

ガンバ大阪は3月4日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準々決勝第1戦でタイ1部ラーチャブリーと対戦して、1-1で引き分けた。

先制を許したが、MF名和田我空の同点ゴールで追いついた。高卒2年目の活躍が「素晴らしいシュートまでの動き」など注目を集めている。

試合は0-1で迎えた後半39分、FWデニス・ヒュメットが右へ展開して攻撃を開始。ボールを受けたDF岸本武流は右サイドを駆け上がり、ペナルティーエリア内に侵入してゴール前へグラウンダーのクロスを供給。これを名和田が右足で合わせてゴール右上に蹴り込み、値千金の同点弾を決めた。

名和田は後半終了間際に直接フリーキックを蹴るも、シュートがクロスバーに嫌われて追加点を奪えなかったが、出色のプレーを見せ、第2戦での勝利を狙う。

第2戦に希望をつなげる19歳アタッカーの活躍には「頼もしいね」「うますぎやろ」「素晴らしいシュートまでの動き」「風格が漂っていた」「完璧すぎる」「頼もしいね」「名和田の同点ゴール熱すぎる！！」など多くのコメントが寄せられた。名和田への期待が高まる一戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）