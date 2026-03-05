米国の対イラン攻撃の過程でNATO同盟が亀裂を見せていることは、韓国にも示唆するところがある。トランプ大統領はインド太平洋の同盟国に対しても、自国の安保は自ら守るよう要求してきた。1月に発表された米国防総省の「2026年国防戦略（NDS）」は、「韓国は米国の重要だが、より限定的な支援」を受け、対北朝鮮抑止において主導的な責任を負う可能性があると明示した。同時に米国は、効率的に中国を圧迫するため、戦略的柔軟性を