現地３月４日開催のプレミアリーグ第29節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが首位のアーセナルとホームで対戦した。アクシデントが発生したのが、０−１と１点ビハインドで迎えた12分。左サイドからペナルティエリア内に持ち込んだ三笘がガブリエウ・マガリャンイスのタックルを受けて倒れ込む。左足首をひねる形となり、苦悶の表情を浮かべた。 その後も足を引きずりながらもプレーを続行。なんとか前半終了まではピ