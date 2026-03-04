3月1日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、サッカー元日本代表の稲本潤一と田中マルクス闘莉王が出演。北中米W杯開催を前に、自身らが出場した過去のW杯について赤裸々に“裏話”を明かした。【映像】2010年大会時の秘蔵ショット（複数カット）稲本と闘莉王は森保JAPANの初戦であるオランダ戦について激論を交わしたが、日本代表は過去に初戦を落とした大会では1次リーグで敗退、逆に勝ち点を獲得した大会では決勝リーグに進出して