インスタグラムで報告ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、現役引退の意向を表明。未明に突如発表された一報に、ファンからは驚きや労いの声が殺到した。高木は4日未明にインスタグラムを更新。投稿の文面には「競技人生の進退に関わること」と記し、英語と日本語で今後の去就に言及した。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私の