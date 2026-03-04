インスタグラムで報告

ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、現役引退の意向を表明。未明に突如発表された一報に、ファンからは驚きや労いの声が殺到した。

高木は4日未明にインスタグラムを更新。投稿の文面には「競技人生の進退に関わること」と記し、英語と日本語で今後の去就に言及した。

「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と綴り、今週末のレースを最後に、競技人生に幕を閉じる意向を明かした。

31歳の高木はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、22年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算獲得メダル数は夏・冬季を通じて日本女子最多の10個を獲得している。

突然の一報に、SNS上では「ニュース聴いてびっくり」「高木美帆引退ですか……寂しいね」「次の冬季五輪に高木美帆選手がいない日が本当に来てしまうのですね」「とうとうこの時が…」と驚きや引退を惜しむ声の他、「個人的には凄く残念だけど今まで勇気と感動をありがとうございました」「長年にわたり本当にお疲れ様でした」などの労いが殺到している。

【日本語での投稿全文】

今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします。

これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています。

このタイミングでのご報告の理由…もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい。と考えたからです。たとえ現地にいなくても、画面の向こうからでも、皆さんの応援はいつも私の支えです。

このスケート大国オランダで、スケート史上最古の大会、世界オールラウンド選手権が開催されることを心から嬉しく思いますし、あの大歓声の中滑れることをとても楽しみにしています。

残りの期間も変わらずに、スケートに向き合い続け、高みへ挑みにいきます

高木美帆



（THE ANSWER編集部）