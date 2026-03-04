ブームは「シール帳」から「お菓子帳」に？子どもたちを惹きつける魅力とは？【写真を見る】小学生の新アイテム「お菓子帳」って何？シール帳にはない“安い・うまい・早い”【THE TIME,】中身そのまま貼ってコレクション2025年度も残り1か月。子どもたちに、この1年で何が流行ったかを聞いて特に多かったのがー「お菓子帳。3年生2年生、5年生の子たちもやってた」（小3女子）「お菓子帳が流行っている」（中1女子）【お菓子帳】と