2026年2月、山都町でやけどやケガをした状態の2匹のネコが保護され、1匹は死にました。警察は、事件性を含めて捜査しています。■ネコを発見した人「ちょうど雨が降っていたので燃えているのに気付かずに、びしょ濡れになってきてるんだと思ったんですね」 2月24日、山都町で保護されたネコ。ぬれているように見えますが毛が焼けて縮れ、足にはケガをしています。山都町でネコの保護活動をしている女性によりますと、2月17日に