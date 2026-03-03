2026年3月2日、韓国メディア・毎日経済は「イラン革命防衛隊（IRGC）によるホルムズ海峡の封鎖により、原油の需給を中東に依存してきた中国と日本が大きく影響を受けそうだ」と伝えた。記事は日本メディアの報道を引用し、「ホルムズ海峡は通過する原油の量が全世界の約20％を占めるエネルギーの要所」であり、「このうちの80％が中国、日本などアジアへ向かう」「海峡封鎖が長引けば、東アジア全体がエネルギー問題に直面する」と