「レートチェック」を境に急拡大した米ドル売り CFTC（米商品先物取引委員会）統計による投機筋の米ドル・ポジション（非米ドル主要5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションから試算）は、1月23日の日米通貨当局による「レートチェック」が行われる前は小幅な買い越しだったが、「レートチェック」が行われた後から売り越しに転換、その後は1ヶ月程度で20万枚以上まで売り越しが急拡大