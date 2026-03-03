拓殖大学が2026年度新入部予定選手33人を発表した関東大学リーグ2部に所属する拓殖大学の2026年度新入部予定選手33人が発表された。1月の全国高校サッカー選手権大会に出場した東京の堀越高校から初戦でハットトリックを決めたMF谷口昊成やGK高足導ら最多5選手が進学予定。青森の青森山田高校からFW佐藤大起とDF山田悠一郎の2人、新潟の帝京長岡高校からもFW上田十輝、MF吉原巧也の2人が加入する。その他にはDF安藤純和、MF