南山エリアの土地区画整理が結実、稲城ICからのアクセスルートが確立東京都稲城市で整備が進められていた都市計画道路「多7・4・5号東長沼矢野口線」の一部区間が、2026年3月25日に開通します。南山東部地区の土地区画整理事業に伴うもので、開通により稲城IC方面から都道読売ランド線への直接アクセスが可能となり、周辺交通の利便性向上が見込まれます。【画像】これは便利！ これが「開通区間」です。画像で見る！（6枚）